Британия обвинила ГРУ РФ в кибератаках по всему миру, в том числе в России

Согласно заявлению, от атаки российских хакеров в 2017 году также пострадали киевское метро и одесский аэропорт.

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании заявили, что российская разведка причастна к ряду кибератак по всему миру, в том числе на территории России и Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства. В нем говорится, что служба военной разведки России провела кампанию "неизбирательных и безрассудных кибератак, направленных против политических институтов, бизнеса, средств массовой информации и спорта".

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ГРУ совершало кибератаки под разными именами, включая Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team. Говорится, что ГРУ “почти наверняка ответственно” за ряд серьезных атак на разные страны, включая США, Великобританию, Украину и саму Россию.

Среди них был взлом Демократического национального комитета в 2016 году. В 2017 году BadRabbit нарушил работу киевского метро, одесского аэропорта, Центрального Банка России и двух российских СМИ, говорится в заявлении. Кроме того, ГРУ обвиняют во взломе в том же году Всемирного антидопингового агентства, что привело к утечке медицинских записей спортсменов.

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"Действия ГРУ безрассудны и неизбирательны: они пытаются подорвать и вмешаться в выборы в других странах; они даже готовы нанести ущерб российским компаниям и российским гражданам", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. "Наш посыл ясен: вместе с нашими союзниками мы разоблачим и отреагируем на попытки ГРУ подорвать международную стабильность".

Обвинения поступили, после того как президент России Владимир Путин осудил экс-шпиона Сергея Скрипаля как "отморозка" и "предателя" в ответ на обвинения в том, что Россия использовала химическое оружие против двойного агента в нападении в британском городе Солсбери в марте. Путин вновь отрицает ответственность России за инцидент, приведший к массовому выдворению дипломатов из Европы и введению санкций со стороны США.