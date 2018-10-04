США обвинили 7 российских ГРУшников в кибератаках

В США убеждены, что все семь обвиняемых - кадровые сотрудники главного разведуправления РФ.

Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных.

Как сообщается в пресс-релизе американского ведомства, россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

В США убеждены, что все семь обвиняемых - кадровые сотрудники главного разведуправления РФ.

В сообщении Минюста указаны имена обвиняемых: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.

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Трое из семи обвиняемых (Бадин, Малышев и Ермаков) ранее фигурировали в списке 12 сотрудников ГРУ, обвиненных США во вмешательстве в американские выборы.

Обвинения относятся к периоду с декабря 2014 до мая 2018 года. В этом время россияне проводили кибератаки, которые касались граждан США, американских юридических лиц, а также международных организаций и их сотрудников.

В частности, российские сотрудники ГРУ стоят за кибератаками на WADA, ФИФА, Спортивный арбитражный суд и антидопинговое агентство США USADA, ведущую электротехническую компанию Westinghouse Electric Corp. Мотивом для кибератак, в частности, на WADA, Минюст называет месть за антидопинговое расследование против России.

Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) в апреле этого года. Также, офицеры российской разведки пытались похитить материалы расследования обстоятельств уничтожения «Боинга» рейса MH17 над Донбассом.

Министерство обороны Нидерландов также обнародовало имена высланных из страны россиян. Так, кибератаку против ОЗХО готовили Алексей Моренец 1997 года рождения, Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972) и Алексей Минин (1972).