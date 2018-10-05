Business Insider: Танкисты США назвали главные промахи российских Т-14 «Армата»

Больше всего экипажу танков Abrams не понравилась идея с автоматической перезарядкой пушки.

Члены экипажа американского танка Abrams демонстрировали свою боевую машину журналистам на песчаном полигоне «Форт-Блисс», когда их спросили о российских Т-14 «Армата».

Сначала танкисты Вооруженных сил США не хотели критиковать передовую разработку России. Но они все же согласились дать Business Insider свои комментарии на условиях анонимности. Т-14 был разработан в рамках более широкого российского проекта универсальной боевой платформы «Армата», на основе которой кроме танка построены также БПМ Т-15 и самоходная гаубица «Коалиция-СВ».

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Т-14 оснащен 125-миллиметровой пушкой и системой автоматической перезарядки для нее. В это время, калибр пушки американских Abrams на 5 миллиметров меньше.

«Экипаж Т-14 должен состоять из трех человек. Все члены экипажа в защитных углублениях, поэтому, кажется, они хорошо защищены», - похвалил российскую разработку один из американских танкистов.

Однако, проблемой он назвал систему автоматической перезарядки.

«Посмотрите вокруг. Видите, как здесь грязно? Нужно что-то, что будет работать при любых условиях. В общем, я думаю, россияне любят строить вещи, такие как АК, которые можно бросить в грязь, а они все равно будут стрелять. Но мне кажется в Т-14 они потеряли бдительность, пытаясь выглядеть эффектно», - добавил американский танкист.

Он также отметил, что члены экипажа заряжают пушку значительно быстрее, чем любая современная система автоматической перезарядки.

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«Боеприпасы очень тяжелые и длинные, а башня очень мала. Из-за этого у Т-14 автоматизирована вся башня. Но что произойдет, если что-то пойдет не по плану посреди боя? Кому-то придется подниматься в башню, покинув свою позицию? Не знаю даже», - пояснил американский танкист.

«Давайте представим ситуацию, когда возникла ошибка», - добавил другой член экипажа Abrams.

«Сколько времени понадобится, чтобы открыть машину, открыть люк и спуститься туда?», - добавил он.

Журналисты Business Insider спросили также американских танкистов, что они думают о замысле сделать Т-14 беспилотным.

«С технической точки зрения, беспилотный танк сделать чрезвычайно трудно. Вот я работаю над тем, чтобы поддерживать работу этих танков, а они все равно выходят из строя», - пояснил один из членов экипажа Abrams, указав на сложность поддерживать боеспособность автоматизированных танков.

Издание напоминает, что Москва изначально планировала взять на вооружение 2300 Т-14 к 2020 году. Но потом ей пришлось отказаться от них из-за нехватки денег.