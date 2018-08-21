В Чехии церемония памяти жертв советского вторжения превратилась в протест против премьера (видео)

Толпа сопровождала выступление чешского премьер-министра Бабиша скандированием лозунга «Позор».

В Праге церемония памяти жертв советского вторжения в Чехословакию 1968 года превратилась в протест против чешского премьера Андрея Бабиша.

Читайте такжеThe Guardian: Присутствие России разделяет чехов в 50-ю годовщину подавления Пражской весны

Как сообщает AP, тысячи людей освистали Бабиша, когда он прибыл на церемонию перед зданием Чешского общественного радио в Праге – места, где 50 лет назад возникло ожесточенное столкновение между безоружными гражданскими и иностранными войсками. В уличном конфликте тогда погибли 17 человек.

Толпа сопровождала выступление Бабиша скандированием лозунга «Позор». Премьер не стал немедленно реагировать на протест.

Premiér z bezprostřední blízkosti možná v nejhorších chvílích své politické kariéry - podruhé... Bez komentáře... pic.twitter.com/ZO9OAGN7M5 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 21 августа 2018 г.

Отмечается, что Бабиш – политик-популист и миллиардер, остается спорной фигурой из-за политической сделки с чешской Компартией и обвинениями в мошенничестве. Его позиция осложняется также заявлениями о том, что он сотрудничал со спецслужбами коммунистической эпохи.

Справка УНИАН. 5 августа 1968 года в Чехословакии началась так называемая "Пражская весна" - период политической либерализации, сопровождавшийся массовыми протестами против советского влияния.

Попытка страны освободиться от иностранного влияния закончилась масштабным вторжением советских войск и войск стран Организации Варшавского договора в ночь на 21 августа. Ключевую роль в разгроме "Пражской весны" сыграла Советская армия - в страну были введены около 200 тысяч солдат и около 5 тысяч танков.

По самым скромным оценкам, в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии. После военного вторжения СССР начался период жестких репрессий, которые продолжались вплоть до чехословацкой «Бархатной революции» в 1989 году.