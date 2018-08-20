Многие россияне не знают о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году - социологи

Результаты опроса свидетельствуют о возвращении в России к пропаганде в духе эпохи Брежнева, к "стереотипам советского периода".

Почти 50 процентов россиян ничего не знают о вторжении советских войск в Чехословакию, положившем конец реформам "Пражской весны".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные негосударственным исследовательским "Левада-центром" в преддверии 50-летия оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора - 21 августа 1968 года. Выдержки из исследования публикует в воскресенье, 19 августа, британская газета The Guardian, передает dw.com.

В полном объеме статистические данные будут обнародованы 20 августа, сообщил изданию директор центра, социолог Лев Гудков. Результаты опроса, по его мнению, свидетельствуют о возвращении в России к пропаганде в духе эпохи Брежнева, к "стереотипам советского периода".

Свыше трети участников опроса - 36% - высказали мнение, что вторжение было обоснованным, а Советский Союз совершенно точно или с большой долей вероятности действовал правильно при отправке войск в бывшую Чехословакию.

Читайте такжеThe Guardian: Компартия Чехии обвиняет Украину в подавлении «Пражской весны»

Еще 45% затруднились с оценкой событий - по сравнению с 2003 годом этот показатель вырос на 11 процентов.

Более чем одна пятая от общего числа респондентов - 21% - возложила ответственность за произошедшее на западные страны, заявив об их "подрывных действиях", направленных на раскалывание социалистического блока государств.

Еще около 23 процентов сочли, что имела место "попытка переворота", предпринятая антисоветски настроенными политиками в бывшей Чехословакии и в итоге приведшая к вводу войск.

Еще порядка 18 процентов россиян уверены, что в Чехословакии произошло "восстание против режима, установленного Советским Союзом". В 2008 году аналогичный ответ дал 31 процент респондентов.

По словам Гудкова, лишь десять процентов участников исследования в возрасте от 18 до 35 лет признались, что имеют представление о событиях "Пражской весны". "Молодые люди не знают и не хотят знать, что произошло", - считает он.

"Думаю, это проявление повсеместной аморальности великой державы, что стало основой для российского империалистического возрождения при Путине и в условиях поддержки аннексии Крыма", - убежден социолог.

Справка. Пражская весна - народные протесты против советского влияния, период политической либерализации в Чехословацкой Социалистической Республике, который длился с 5 января по 20 августа 1968 года и закончился вводом в страну 200 000 солдат и 5000 танков советских войск и войск стран Организации Варшавского договора (кроме Социалистической Республики Румыния).