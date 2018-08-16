Британский эксперт объяснила, когда станет очевидной беременность Маркл

Она советует поклонникам Меган Маркл внимательно смотреть на ее прическу.

О том, что британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл ждут первенца, начали поговаривать еще до свадьбы пары.

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Но есть один признак, который обязательно выдаст интересное положение 37-летней Меган, как только это радостное событие таки произойдет. О нем изданию The Sun рассказала известная эксперт по этикету, писательница Мика Мейер, передает tabloid.pravda.com.ua.

Она советует поклонникам Меган Маркл внимательно смотреть на ее прическу: как только герцогиня начнет появляться на публике исключительно с забранными в гульку волосами - она беременна.

По словам Мейер, дело в том, что Меган, которая унаследовала от мамы мелкие афроамериканские кудри, выпрямляет свои волосы. Но во время беременности эти процедуры делать нельзя, потому что в них используется кератин и формальдегид, что может навредить ребенку.

Как известно, и Гарри, и Меган неоднократно говорили, что хотят детей.