Миллион за пост: кто зарабатывает в Instagram больше всех и как стать звездой соцсетей

Социальные сети становятся новым Клондайком. За рекламные посты компании платят разного рода знаменитостям, от поп-звезд до лидеров мнений, солидные гонорары. Заработки самых поднаторевших на этом поприще исчисляются миллионами.

Об этом говорится в журнале "Новое время". В 2017 году объем этой ниши рекламной индустрии уже достиг $ 1 млрд, подсчитывают в американской маркетинговой компании Mediakix.

Тогда как специалисты Ассоциации национальных рекламодателей США прогнозируют: к 2023 году на маркетинг влияния компании во всем мире будут выделять пятую часть своих рекламных бюджетов. В зависимости от количества подписчиков и способности создавать вовлекающий контент компании готовы платить лидеру мнений от нескольких десятков до сотен тысяч долларов за один рекламный пост.

Дополнительные нули к ценнику прибавляет звездный статус. Персональные страницы в соцсетях уже приносят миллионы футболистам Криштиану Роналду и Лионелю Месси, певицам Селене Гомес и Бейонсе, актеру Дуэйну Джонсону и другим знаменитостям. Особых успехов в коммерциализации собственной известности добились сестры Кардашьян-Дженнер. В 2018 году четверо из пяти звезд американского реалити-шоу Семейство Кардашьян (Keeping Up With the Kardashians) вошли в топ-15 самых высокооплачиваемых пользователей Instagram.

За один рекламный Instagram пост Ким Кардашьян — в прошлом стилист светской львицы Пэрис Хилтон, а ныне жена известного рэпера Канье Уэста и звезда реалити-шоу — получает, по разным данным, от $ 500 тыс. до $ 720 тыс. Для сравнения, годовая зарплата президента США составляет $ 400 тыс.

Стоимость одной рекламной публикации самой младшей из сестер — Кайли Дженнер, на страницы которой в Facebook, Twitter и Instagram в общей сложности подписаны более 155 млн человек, может достигнуть $ 1 млн, констатируют в американской аналитической компании D’Marie Analytics.

В своей семье Дженнер владеет наибольшим состоянием: на продаже собственной линии косметики Kylie Cosmetics, рекламе известных брендов в соцсетях, модельных контрактах и съемках в телешоу она уже заработала $ 900 млн. В такую сумму в июле 2018-го оценил состояние юной модели американский журнал Forbes, закрепив за ней 27-е место в рейтинге богатейших селф-мейдамериканок.

По прогнозам Кейт Талбот, маркетолога из Сан-Франциско, которая специализируется на продвижении брендов в соцсетях, к 2020 году маркетинг влияния вырастет в индустрию объемом $ 10 млрд.

Сегодня 40% потребителей черпают вдохновение для покупок в социальных сетях, утверждают аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в своем исследовании Total Retail 2017. Потребители хотят получать достоверную информацию из источников, которые всегда под рукой. И такими для них являются социальные сети, где они следят за действиями друзей и влиятельных трендсеттеров.

Чтобы быть инфлюэнсером, пользователю нужно стать заметным, делится советом Мелисса Сент-Джеймс, доцент кафедры маркетинга Калифорнийского государственного университета в Домингес-Хиллз. “Необходимо найти что-то уникальное, особый стиль, который бы выделял вас на фоне переполненного мира социальных медиа”,— поясняет она.

Американский маркетолог Кейт Талбот дала несколько советов о том, как стать звездой соцсетей.

1. Будь там, где проводит время твоя целевая аудитория. Например, если ты 21-летняя девушка и интересуешься тренингами красоты, начинай с YouTube, Instagram и Snapchat.

2. Найди свою нишу. Определи, что выделяет тебя на фоне тысяч популярных пользователей и создавай вокруг этого свой контент.

3. Продумай свой персональный бренд и придерживайся его. Не пытайся быть кем-то другим, будь собой.

4.Создавай последовательный и качественный контент. Каждый день публикуй то, что интересно твоим подписчикам и что заставит их вернуться на твою страничку завтра.

5. Изучи маркетинговые приемы — использование хэштегов, ссылок, групп вовлечения и прочее. Чтобы получить влияние в соцсети, нужно нарастить аудиторию и охват.

6. Вовлекайся в контент других пользователей: комментируй посты в Instagram, ставь лайки в YouTube. Набирать влияние в соцсети — как двигаться по улице с двусторонним движением, важно стро- ить хорошие отношения с окружающими.

Однако есть и опасность такого влияния. Так, позиционируя себя в качестве эксперта в определенной теме, популярный блогер может таковым не являться, отмечают критики. К тому же пользователи социальных сетей могут обманывать рекламодателей, искусственно накручивая количество подписчиков своих страниц за счет ботов. По подсчетам The New York Times, сегодня ботам принадлежат 48 млн аккаунтов в Twitter и около 60 млн в Facebook.

