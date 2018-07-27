Богатые и знаменитые: самые высокооплачиваемые звезды Instagram (видео)

В десятку самых "дорогих" знаменитостей вошли Криштиану Роналду, Селена Гомес и Ким Кардашян.

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram.

Лидирует в списке американская модель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста на ее странице придется заплатить около миллиона долларов. Второе место рейтинга занимает певица Селена Гомес. Стоимость одного рекламного поста в ее аккаунте составляет около 800 тысяч долларов. Третьим в списке стал известный футболист Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов.

В первую десятку рейтинга также вошли фотомодель Ким Кардашян (720 тысяч долларов), певица Бейонсе (700 тысяч долларов), актер Дуэйн Джонсон (650 тысяч долларов), певец Джастин Бибер (630 тысяч долларов), а также футболисты Неймар (600 тысяч долларов) и Лионель Месси (500 тысяч долларов).

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Рейтинг, составленный Hopper HQ, основанный на открытых данных о расходах известных брендов на рекламу в социальных сетях.