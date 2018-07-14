Умер актер Роджер Перри
14:51, 14 июля 2018Мир
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Он наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь".
Роджеру Перри было 80 лет \ news.day.az
На 86-м году жизни в собственном доме в Калифорнии умер американский актер Роджер Перри.
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Как сообщает Hollywood Reporter, смерть актера подтвердила его дочь. Он был болен раком.
Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. Он наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь".
За свою карьеру Перри снялся в 57 фильмах и различных сериалах. В частности, он снимался в картинах "Грязная любовь", "Семейка монстров" и сериале "Фэлкон Крест".
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