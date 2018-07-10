Умер знаменитый голливудский актер-гей

15:06, 10 июля 2018
Мир
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Причина смерти актера неизвестна / фото kinopoisk.ru

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Об этом сообщили в Facebook авторы документального фильма об актере. "Тэб скончался сегодня вечером, не дожив три дня до своего 87-летия. Пожалуйста, помолитесь за него", – говорится в сообщении.

Тэб Хантер снялся во многих фильмах, среди которых "Чертовы янки", "Бриолин 2", "Полиэстер", "Эскадрилья "Лафайет". 

Хантер был геем, но скрывал свою сексуальную ориентацию до 2005 года.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в США скончался отец Майкла Джексона Джо Джексон. Ему было 89 лет.

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Теги: #смерть#актер