Из британских университетов будут исключать радикальных студентов
В рамках борьбы с терроризмом в Великобритании университеты обяжут исключать наиболее радкальних студентов.
Соответствующий пункт прописан в новом законодательстве, которое будет внесено на рассмотрение парламента 26 ноября, пишет The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Терезу Мэй, передает "ЕвроПравда".
Читайте такжеВеликобритания объявила наивысший уровень угрозы терроризма
"В тех случаях, когда организации не будут сами выполнять требования руководства, министерство будет иметь возможность отдавать им приказы, которые будут приводиться в действие судом", - уточнила Тереза Мэй.
Новый закон, как отмечает издание, также позволит сотрудникам британских погранслужб на срок до 30 дней изымать паспорта у подданных Великобритании и граждан других государств при наличии подозрения о намерении заниматься террористической деятельностью на территории третьих стран, в частности Сирии и Ираке.
Лондон также будет иметь право отказывать авиакомпаниям в выполнении рейсов в Великобритании, если авиаперевозчики откажутся предоставлять спецслужбам запрашиваемую информацию о пассажирах.
Подозреваемым в совершении террористической деятельности за пределами Британии также будет запрещен въезд на его территорию.
Комментируя новый законопроект, Тереза Мэй отметила, что угроза террористических актов в стране является самой высокой от терактов 11 сентября. Кроме того, по ее словам, с июля 2005 года британские спецслужбы предотвратили около 40 терактов.
Напомним, ранее премьер Дэвид Кэмерон выступил с инициативой запрета британским джихадистам, которые воюют на стороне Исламского государства, возвращаться на родину минимум на 2 года.