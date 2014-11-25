Из британских университетов будут исключать радикальных студентов

Соответствующий пункт прописан в новом законодательстве, которое будет внесено на рассмотрение парламента 26 ноября, пишет The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Терезу Мэй, передает "ЕвроПравда".

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"В тех случаях, когда организации не будут сами выполнять требования руководства, министерство будет иметь возможность отдавать им приказы, которые будут приводиться в действие судом", - уточнила Тереза Мэй.

Новый закон, как отмечает издание, также позволит сотрудникам британских погранслужб на срок до 30 дней изымать паспорта у подданных Великобритании и граждан других государств при наличии подозрения о намерении заниматься террористической деятельностью на территории третьих стран, в частности Сирии и Ираке.

Лондон также будет иметь право отказывать авиакомпаниям в выполнении рейсов в Великобритании, если авиаперевозчики откажутся предоставлять спецслужбам запрашиваемую информацию о пассажирах.

Подозреваемым в совершении террористической деятельности за пределами Британии также будет запрещен въезд на его территорию.

Комментируя новый законопроект, Тереза Мэй отметила, что угроза террористических актов в стране является самой высокой от терактов 11 сентября. Кроме того, по ее словам, с июля 2005 года британские спецслужбы предотвратили около 40 терактов.

Напомним, ранее премьер Дэвид Кэмерон выступил с инициативой запрета британским джихадистам, которые воюют на стороне Исламского государства, возвращаться на родину минимум на 2 года.