Британия повысила уровень террористической угрозы в стране

Об этом сообщила министр внутренних дел страны Тереза Мэй, передают РИА Новости.

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"Серьезный" уровень означает, что террористический акт очень вероятен, однако данных, свидетельствующих о его неизбежности, нет.

Всего существует пять уровней террористической угрозы: критический (ожидается неизбежный теракт), серьезный (теракт очень вероятен), существенный (теракт в значительной степени возможен), умеренный (теракт возможен, но маловероятен), и низкий (теракт маловероятен). Уровень угрозы определяет Единый центр анализа террористической деятельности.

"Повышение уровня угрозы связано с развитием ситуации в Сирии и Ираке, где террористические группировки планируют теракты против Запада. Некоторые из заговоров предполагают участие боевиков-иностранцев, которые отправились туда из Великобритании и Европы, чтобы принять участие в конфликтах", - пояснила Тереза Мэй решение Лондона.

"Мы в Великобритании стоим перед лицом реальной и серьезной угрозы международного терроризма. Я призываю граждан проявлять бдительность и сообщать полиции о любых подозрительных действиях", - добавила министр.