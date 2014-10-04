Боевики ИГ обезглавили британца

В пятницу группировка распространила видеозапись, на которой показано обезглавливание Хеннинга, сообщает Голос Америки.

Видео было снято и размещено таким же образом, как предыдущие казни заложников из стран Запада. На видео также звучит угроза, что джихадисты казнят еще одного пленника, предположительно американца.

Если достоверность этой видеозаписи будет подтверждена, то Хеннинг станет четвертым казненным столь варварских способом: ранее джихадисты обезглавили гражданина Великобритании Дэвида Хэйнса (он был сотрудником гуманитарной организации) и двух американских журналистов – Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа.

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Власти Великобритании заявили, что работают над проверкой видеозаписи. Премьер-министр Дэвид Кэмерон опубликовал сообщение в социальной сети «Твиттер»: «Жестокое убийство Алана Хеннинга (боевиками) ИГИЛ показывают, насколько варварские методы применяют эти террористы. Я думаю о его жене и их детях».

«Исламское государство» заявило, что казнь проведена в качестве мести за авиаудары, которые наносит по их позициям международная коалиция во главе с США.

Хеннинг был похищен в прошлом году в Сирии, он сопровождал конвой с гуманитарной помощью.