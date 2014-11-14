Лидер «Исламского государства» пообещал устроить джихад по всему миру

Об этом он заявил в аудиообращении, которое появилось в социальных сетях, сообщает РБК со ссылкоы на Associated Press.

В заявлении, аль-Багдади заявил, что его бойцы «никогда не прекратят борьбу, даже если останется в живых один солдат». Аудиозапись оказалась подлинной, голос лидера – подлинным, уточняет агентство.

Он также призвал осуществлять террористические атаки в Саудовской Аравии и заявил, что военная кампания США в Ираке и Сирии потерпела неудачу.

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8 ноября военные США заявили, что обстреляли и уничтожили автомобильную колонну, в которой, по предварительным данным, находилось руководство террористической группировки «Исламское государство».

Атака произошла около города Мосул в Ираке. При этом представитель американского военного руководства не смог подтвердить информацию, что в одной из машин находился лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади.