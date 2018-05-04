В соцсетях сообщили о смерти Пугачевой: к счастью для поклонников, эта новость оказалась фейковой
Сегодня, 4 мая, в социальной сети Twitter появилось извещение о смерти Примадонны, которое содержало ссылку на сайт с подробностями.
Известие о скоропостижной кончине Аллы Пугачевой шокировало пользователей Сети и поклонников певицы.
Источник также сообщил, что известная артистка ушла из жизни из-за тромбоза сердечной артерии. Вскоре появились публикации, в которых называли причиной гибели передозировку наркотиками.
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Все фанаты певицы были потрясены неожиданным сообщением и отказались верить в печальное известие.
В итоге информация оказалась фейковой: Алла Борисовна, в то время как друзья и враги ее "хоронили", разместила на своей странице в Instagram видео со своим сыном Гарри.
Как сообщал УНИАН, в сети появился ретро-снимок Аллы Пугачевой: на нем примадонна с "изюминкой".