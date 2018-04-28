В Минюсте Армении оценили многотысячные протесты в Ереване: не переворот

Несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции.

И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян считает, что в стране происходят исключительно политические процессы и говорить о попытке захвата власти не стоит.

Так Арутюнян прокомментировал вопрос, являются ли действия оппозиции попыткой переворота и свержения конституционного строя, пишет Sputnik.

"Это политический процесс, митинги, собрания. Все это регулируется законом. Это способ выражения гражданами своего недовольства, протеста", - отметил и.о. главы Минюста.

Напомним, после 10 дней митингов и акций протеста против назначения Сержа Саргсяна на должность премьера 23 апреля он сложил полномочия. И.о. главы правительства Армении назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

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Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции.

Лидера протестов - оппозиционного депутата Никола Пашиняна, который требует также отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера, выдвинули кандидатом на пост главы правительства.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая.