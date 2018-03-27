Умерла Стефан Одран, одна из самых известных французских актрис
15:49, 27 марта 2018Мир
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Одран была "музой" режиссера Клода Шаброля и одной из самых известных актрис Франции.
Стефан Одран в фильме "Скандал" 1967 года / Кадр из фильма
Французская актриса Стефан Одран скончалась 27 марта в возрасте 85 лет. Она умерла после болезни.
О ее смерти сообщил ее сын, актер Тома Шаброль, передает La Croix.
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Одран начала актерскую карьеру на парижской сцене и телевидении. Затем Одран стала "музой" режиссера Клода Шаброля и одной из самых известных актрис Франции. Она снялась у испанского режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля в картине «Скромное обаяние буржуазии».
Их брак с Шабролем завершился разводом. Она сыграла в его фильмах «Кузены», «Милашки», «Ухажеры», «Око лукавого», «Демаркационная линия» и «Скандал».
Как сообщал УНИАН, 24 марта умерла первая в истории победительница "Евровидения".
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