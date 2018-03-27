Умерла Стефан Одран, одна из самых известных французских актрис

Одран была "музой" режиссера Клода Шаброля и одной из самых известных актрис Франции.

Французская актриса Стефан Одран скончалась 27 марта в возрасте 85 лет. Она умерла после болезни.

О ее смерти сообщил ее сын, актер Тома Шаброль, передает La Croix.

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Одран начала актерскую карьеру на парижской сцене и телевидении. Затем Одран стала "музой" режиссера Клода Шаброля и одной из самых известных актрис Франции. Она снялась у испанского режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля в картине «Скромное обаяние буржуазии».

Их брак с Шабролем завершился разводом. Она сыграла в его фильмах «Кузены», «Милашки», «Ухажеры», «Око лукавого», «Демаркационная линия» и «Скандал».

Как сообщал УНИАН, 24 марта умерла первая в истории победительница "Евровидения".