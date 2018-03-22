Под звуки мусора: в Анкаре уборщики организовали музыкальную группу (видео)
20:34, 22 марта 2018Мир
34
Играют виртуозы на мусорных контейнерах. Инструменты изготавливают самостоятельно из всего, что найдут под рукой.
В Турции столичные уборщики организовали музыкальную группу. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ США оштрафовали российских дипломатов за сожжение бумаг и мусора
Играют виртуозы на мусорных контейнерах. Инструменты изготавливают самостоятельно из всего, что найдут под рукой.
По импровизированным барабанам бьют вениками, деревянными и металлическими палками. Для различных звуков используют контейнеры разных размеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter