Под звуки мусора: в Анкаре уборщики организовали музыкальную группу (видео)

20:34, 22 марта 2018
Мир
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Играют виртуозы на мусорных контейнерах. Инструменты изготавливают самостоятельно из всего, что найдут под рукой.

По импровизированным барабанам бьют вениками, деревянными и металлическими палками. Для различных звуков используют контейнеры разных размеров.

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Теги: #мусор#Анкара