Под звуки мусора: в Анкаре уборщики организовали музыкальную группу (видео)

Играют виртуозы на мусорных контейнерах. Инструменты изготавливают самостоятельно из всего, что найдут под рукой.

В Турции столичные уборщики организовали музыкальную группу. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеВ США оштрафовали российских дипломатов за сожжение бумаг и мусора Играют виртуозы на мусорных контейнерах. Инструменты изготавливают самостоятельно из всего, что найдут под рукой. По импровизированным барабанам бьют вениками, деревянными и металлическими палками. Для различных звуков используют контейнеры разных размеров.

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