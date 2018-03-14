Совбез ООН провел экстренное заседание по отравлению экс-шпиона РФ Скрипаля

Сегодня, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии.

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Трансляция заседания осуществлялась на сайте Совета безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипалю и его дочке стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыто, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживания улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

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12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

13 марта Трамп заявил о готовности осудить Россию за отравления Скрипаля в случае соответствующего подтверждения.

Сегодня, 14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, идентифицированных как офицеров российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, которого в 2006 году осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.