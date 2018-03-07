Сын Памелы Андерсон избил собственного отца (фото)

Через некоторое время после инцидента Томми опубликовал селфи в Instagram, на котором видна его разбитая губа.

Бывший муж Памелы Андерсон, рок-музыкант Томми Ли, обвинил их старшего сына, манекенщика Брэндона Ли, в избиении. Новость о драке отца с сыном, которая произошла поздно вечером в понедельник в особняке Томми в Калабасасе, первым опубликовал TMZ. Информацию изданию подтвердили сотрудники полиции, которые получили звонок от Томми. Музыкант отправился в госпиталь, видимо, для снятия побоев, так как его травмы довольно незначительны.

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Через некоторое время после инцидента Томми опубликовал селфи в Instagram, на котором видна его разбитая губа, и написал: "Мое сердце разбито. Ты стараешься дать своим детям все, чего они только пожелают, а взамен получаешь вот такое отношение. Хорошая работа, Брэндон! Замечательный сынок".

Впрочем, чуть позже пост был удален. Брэндон, в свою очередь, прокомментировал произошедшее TMZ, заявив, что его отец был пьян и он, Брэндон, был вынужден себя защитить от его действий. В ответ на это Томми опубликовал еще один пост в Twitter: "TMZ извратило все факты. Моя невеста и я находились уже в кровати, как мой сын ворвался в нашу комнату и начал бить меня. Я попросил его покинуть дом, но в ответ получил удар. Он убежал от полиции. Вот это правда!".