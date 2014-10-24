Bloomberg: Вопрос о переделе мира на ежегодном собрании экспертов, организованном Путиным

Марк Чемпион в своей статье, которая называется «Вопрос о переделе мира на ежегодном собрании экспертов, организованном Путиным», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что первый раз, когда он принимал участие в конференции русского клуба «Валдай», это был 10-дневный марафон в 2009 г., при этом 3 дня они провели на сибирском теплоходе, где водку наливали бесплатно, а за воду нужно было платить. Это были длительные, искренние беседы с ведущими российскими аналитиками о том, как перезагрузить отношения с остальным миром после войны в Грузии.

В этом году ежегодная встреча зарубежных аналитиков, специалистов в вопросах России, с российскими коллегами и кремлевскими чиновниками проходила в абсолютно другом формате. Это была трехдневная деловая конференция без иллюзий и притворства. Это не было похоже на дебаты, русские и многие приглашенные европейцы и американцы скорее говорили каждый о своем, не слыша друг друга. Их понимание основных фактов украинского кризиса и их значение было совершенно противоположным.

Россияне утверждали, что страну едва коснулись санкции США и ЕС, аргументируя это тем, что потеря европейских инвестиций и партнеров будет компенсироваться усилением связей с Китаем в сфере бизнеса и обороны. Один высокопоставленный чиновник предупредил, что бывшая советская республика Молдова, которая, как и Украина, ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕС в июле и проводит выборы в следующем месяце, может стать новой зоной конфликта, если не будет учиться на ошибках Украины и Грузии.

Вячеслав Володин, первый заместитель начальника штаба Владимира Путина, опроверг предположения о том, что экономические санкции могут со временем лишить президента поддержки, произнеся фразу в стиле Людовика IV: «без Путина нет России».

Взгляды многих участников на глобальные вопросы также сильно отличались. Для многих присутствующих американцев и европейцев главный вопрос заключался в том, как сохранить мировой порядок, установившийся после холодной войны, который оказался под угрозой из-за российской агрессии. Большинство присутствующих россиян предположили, что этот порядок больше не существует, и были больше обеспокоены тем, как создать новый.

Россия, похоже, предусмотрела новый план урегулирования, основанный на доктрине Монро, которую в 1823 г. разработал президент США Джеймс Монро, чтобы лишить европейские колониальные державы возможности вмешиваться в дела Латинской Америки. Александр Дынкин, директор московского Института мировой экономики и международных отношений презентовал вспомогательное слайдшоу, чтобы более понятно описать, как это может выглядеть. Новый мировой порядок, с его ложной точки зрения, больше не будет исходить из принятия общечеловеческих ценностей, а будет основываться на «балансе интересов» великих держав.

На карте Дынкина мир был разделен на несколько «микрорегионов» или соседних областей, при этом США и Европейский Союз находились в одном из них, Россия, окруженная завершенным Евразийским союзом – в другом, третий был вокруг Китая, а четвертый включал в себя государства, которые входят в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии. «Некоторые скажут, что это шаг назад, – сказал он, – но на самом деле это путь к стабильности».

Это не просто шаг назад, эта идея кажется неосуществимой. С одной стороны, в этом случае океан не отделяет потенциальные сферы влияния на евразийском пространстве от имперских конкурентов, как это было с Латинской Америкой. И кто бы получил Центральную Азию: Россия или Китай? А Украина и Молдова присоединились бы к России или к Евросоюзу? Не будет ли Китай претендовать на АСЕАН, куда ездил Путин с визитом во Вьетнам в сентябре, чтобы возродить военные связи? Как в это все вписываются Соединенные Штаты? Что будут делать меньшие вовлеченные страны – подчиняться или будут реагировать так же, как Украина?

Собрание клуба «Валдай» в этом году показало, как считает Джеймс Шерр, ассоциированный член лондонского мозгового центра Chatham House, что «Россия не пытается как-то отойти в сторону. Россияне не считают, что они действуют с позиции слабости, а, наоборот, думают, что действуют с позиции силы, и используют события в Украине в качестве платформы для воплощения более обширного плана».

Это, несомненно, уверенность, которую стараются показывать российские лидеры и внешнеполитические эксперты. Тем не менее, иногда охватывает чувство беспокойство, поскольку важные решения о будущем России принимаются на ходу, и они не могут привести к устойчивым результатам.

Например, те же экономические статистические данные, которые подготовили, чтобы продемонстрировать относительное снижение доли США и ЕС в мировом валовом внутреннем продукте (до 17% и 14 % соответственно к 2017 г., по словам Андрея Клепача, представителя российского государственного банка «Внешэкономбанк»), показали также, что и доля России сократится (до 3 % или менее, с 3,5 % сегодня).

Я могу сделать, по меньшей мере, два вывода. Во-первых, Россия все больше вовлекается в альянс с Китаем, от которого она становится зависимой, и это, должно быть, заставляет российские власти нервничать. Во-вторых, любой «отход в сторону» от украинского кризиса будет требовать от России и США вновь найти общий язык и с опозданием выяснить, как можно интегрировать Россию в структуру безопасности, которая была разработана с учетом ее участия. Судя по последней конференции клуба «Валдай», это может занять много времени – если это вообще возможно.