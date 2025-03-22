Созданы по меньшей мере три наземные пусковые установки для запуска этих модифицированных ракет.

После распада СССР в 1991 году Украина получила в наследство значительный арсенал ракет класса "воздух-воздух" Р-73. Эти ракеты, весящие 100 кг, оснащены инфракрасным наведением и используются украинскими истребителями МиГ-29 и Су-27 для поражения целей по тепловым сигнатурам реактивных двигателей на расстоянии до 30 км, пишет Forbes.

Как и многие подобные ракеты, Р-73 можно запускать не только с самолетов, но и с наземных платформ. Поэтому, когда запасы специально разработанных тепловых ракет класса "земля-воздух", таких как 9М33 для ЗРК "Оса", начали иссякать, Украина решила адаптировать для этих целей Р-73.

Сегодня известно как минимум о трех различных наземных пусковых установках для Р-73 в Украине: грузовой пусковой установке Gravehawk, созданной британскими специалистами, модифицированном варианте ЗРК "Оса" и еще одной установке, вероятно, также на базе грузового автомобиля.

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Британия начала строительство 17 Gravehawk для Украины в прошлом году. В 2023-м также появилась модернизированная версия "Осы" с подвеской для Р-73. Новая пусковая установка была принята на вооружение 3-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ в этом месяце.

"Несмотря на почтенный возраст средств и ограничения тактико-технических характеристик, мы находим возможности для модернизации и внедрения новейших подходов", - отметил военнослужащий 3-й десантно-штурмовой бригады Максим Зайченко.

Он прав - Р-73 действительно не новая, ведь была принята на вооружение еще в 1980-х. Однако возможность модернизации остается, особенно для Украины.

Еще в начале 2000-х киевское ЦКБ "Арсенал" разработало для Р-73 новую систему самонаведения в период, когда украинская и российская оборонная промышленность активно сотрудничали в сфере производства боеприпасов. Эта система оказалась более чувствительной и менее уязвимой к помехам по сравнению с предыдущими моделями.

Пока неизвестно, оснащены ли украинские Gravehawk, модернизированные "Осы" и другие платформы усовершенствованной ГСН. Однако эта технология существует по крайней мере в теоретическом виде. Учитывая стремление украинских военных усилить противовоздушную оборону на передовой, логично предположить, что они будут пытаться использовать все возможные средства для совершенствования вооружения.

Что предшествовало

Ранее в Великобритании официально представили зенитно-ракетный комплекс Gravehawk, созданный специально для Украины. Новая системы противовоздушной обороны Gravehawk, которую Украина получит от Великобритании, может запускать дешевые ракеты для сбивания вражеских дронов.

Аналитик уточнил, что может быть много вариантов, какие именно ракеты может запускать эта система, в том числе советские ракеты Р-73/Р-74. Эти ракеты есть в огромном количестве на складах в Украине и уже используются в морских дронах для сбивания российских вертолетов.

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