Нашей стране нужны ракеты большой дальности действия, подчеркнул первый заместитель главы Минобороны Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и нашему государству нужно минимум 120-130 современных истребителей, чтобы защитить свои территории от ударов россиян управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью, которое обнародовало Министерство обороны Украины. Так, отвечая на вопрос, когда Украина сможет эффективно противодействовать УАБам, он ответил: "Основным путем решения вопроса является уничтожение носителей этих бомб на аэродромах, складов, где они хранятся. И соответственно самих самолетов, которые их несут, в воздухе. Для борьбы с самолетами нам необходимы средства ПВО, а также ожидаем получения от партнеров самолетов F-16, чтобы они могли бороться с самолетами РФ. В среднем наша потребность минимальная на сегодняшний день составляет где-то 120-130 самолетов".

Также добавил, что нужны ракеты большой дальности действия для того, чтобы уничтожать авиацию врага на аэродромах в глубине РФ и склады с указанными авиабомбами. По словам Гаврилюка, российская армия сбрасывает на украинские позиции и мирные населенные пункты ежедневно 100-120 управляемых авиационных бомб. Это составляет в месяц более 3-4 тыс. в целом. Весовая категория этих авиабомб - от 250 килограммов и более. В основном применяется 250- и 500-килограммовые бомбы. Он подчеркнул, что на сегодня остается преимущество РФ в воздухе. Для противостояния угрозам Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны и ракет к ним.

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"Основными средствами борьбы с российским вооружением, в которых нуждаются украинские Вооруженные силы, остаются средства противовоздушной обороны для борьбы с воздушными силами противника. В том числе не только для прикрытия наших войск, а прикрытия в целом территории Украины, для того, чтобы мы могли нормально функционировать как государство. Самая большая необходимость - это средства противовоздушной обороны, соответственно, и ракетах к этим средствам ПВО", - сказал он.

Критически необходимы те системы, которые могут сбивать баллистические ракеты, подчеркнул Гаврилюк. Первый замминистра обороны добавил, что также большое значение для нас имеет обеспечение артиллерийскими боеприпасами, РЭБами.

"Потому что на сегодняшний день преимущество в применении артиллерийских боеприпасов у противника - в среднем 1 к 5 в их пользу. И также это средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мы могли надежно прикрывать объекты критической инфраструктуры, а также подразделения на поле боя", - отметил он.

Основным источником поступления оружия, по словам Гаврилюка, пока остается помощь от партнеров, а также закупка как по импорту, так и у внутреннего производителя.

"В Украине к производству оружия и боеприпасов привлечена практически вся линейка оборонной индустрии, от небольших предприятий до мощных заводов, различной формы собственности", - сказал он.

В центре внимания помощь украинцам - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, на днях спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш информировал, что для замены нынешнего авиапарка Воздушным силам Украины нужно не менее 150 самолетов различных типов. Он подчеркнул, что Украина стремится к полному перевооружению авиапарка, но насколько быстро это произойдет, будет зависеть от международных партнеров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять российским оккупантам в небе. По его словам, россияне используют 300 самолетов на территории Украины, и Украина нуждается как минимум в 120, 130 самолетов, чтобы противостоять агрессору в небе.

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