Украина стремится к полному перевооружению авиапарка.

Для замены нынешнего авиапарка Воздушным силам Украины нужно не менее 150 самолетов разных типов, заявил спикер ВС ВСУ Илья Евлаш в эфире телеканала "Прямой".

"Включая и транспортную авиацию, которая могла бы выполнять различные задачи. Это в том числе патрулирование украинского неба. Самолеты, которые бы могли одолеть малоразмерные цели, применяться как системы противовоздушной обороны. И в том числе как сдерживающий фактор: отпугивать российскую авиацию, которая сейчас терроризирует приграничные, прифронтовые территории и наносит удары УАБами", - сказал Евлаш.

По его словам, даже один-два современных истребителя - это уже будет серьезным усилением авиапарка, который есть у военной авиации Украины.

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В то же время, подчеркнул Евлаш, Украина стремится к полному перевооружению авиапарка, но насколько быстро это произойдет, будет зависеть от международных партнеров.

Истребители F-16 для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять российским оккупантам в небе.

Так, в интервью Reuters он отметил, что россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Украине, по его словам, нужно как минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять оккупантам в небе. Он считает, что на нынешнем этапе соседние страны НАТО могли бы поднимать в воздух свои самолеты и сбивать выпущенные россиянами цели, защищая гражданское население Украины.

Украина ожидает получить западные истребители F-16 в этом году и готовит все необходимое для того, чтобы обезопасить эти самолеты от врага. Как известно, в частности Бельгия намерена передать Украине несколько своих истребителей F-16 до конца 2024 года.

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