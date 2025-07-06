Эксперт также прокомментировал шансы РФ наладить производство до 10 тысяч дронов в месяц.

Украине нужно масштабировать выпуск украинских дальнобойных БпЛА не менее чем в 5 раз до конца этого года. Об этом сказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в эфире Radio NV.

Он отметил, что мы сегодня видим прогресс оккупантов в вопросе наращивания производства беспилотников типа "шахед" - последний год в среднем на 500 единиц в месяц.

"И это означает, чтобы выйти на объем около 10 тыс. единиц таких типов беспилотников - это и "Шахеды", и "Герани" и "Герберы" все вместе взятые, необходимо от 8 до 12 месяцев. И это позволит врагу вдвое увеличить объем и частоту запуска соответствующих типов беспилотников", - добавил Долинце.

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По его словам, враг нарастил не только производство дронов в экономической зоне "Алабуга", а существует фактически на сегодня, по разным оценкам, как минимум еще две, а возможно и три альтернативные площадки, где осуществляется производство и сборка таких типов беспилотников.

"И понятно, что важной задачей для наших сил безопасности и обороны является их выявление и сокращение возможностей врага по выпуску этих систем. Ведь уже сейчас наша система ПВО перегружена и это позволяет врагу достигать средствами поражения определенных своих целей", - подчеркнул Долинце.

Он также отметил, что Украина на сейчас уже имеет целый ряд дальнобойных дронов, часть из них уже показала свою значительную эффективность. В частности он напомнил и о новых украинских дронах FP-1, якобы которыми на днях был атакован завод в Ростовской области. Известно, что эти дроны могут нести боевую часть до 120 кг и лететь на расстояние до 1600 км. По определенным свойствам, как заметил Долинце, FP-1 даже мощнее чем "шахед".

"Но ключевой вопрос, который сегодня стоит, это не столько производство украинского "шахеда" или не "шахеда", а стоит вопрос масштабирования производства беспилотников, которые уже на территории Украины производятся. Украина уже имеет целый ряд ударных беспилотников средней, большой дальности, которые являются высокоэффективными, которые способны проходить системы противовоздушной обороны, способны наносить достаточно серьезные и точные поражения по объектам военной, критической структуры на территории врага. На сегодняшний день главным вызовом является как раз масштабирование", - подчеркнул эксперт.

Долинце отметил, что по состоянию на конец прошлого года Украина и Россия выпускали где-то соразмерное количество беспилотников - ориентировочно по 1,2 тыс. единиц в месяц. За последние полгода Россия вышла на объем выпуска более 5 тыс. единиц.

"С точки зрения того, сколько Украина выпускает, к сожалению, мы не видим аналогичного количества. Скорее всего, Украина тоже нарастила выпуск, но вышла где-то на объем 2 тыс. БпЛА в месяц, что несоизмеримо меньше, чем количество, которое выпускает Россия. Есть потребность маштабировать не менее чем в 5 раз до конца этого года объемы выпуска тех дальнобойных беспилотников, которые мы уже имеем", - объяснил Долинце.

При этом, отметил он, должен быть баланс:

"С одной стороны - эффективные проверенные и надежные решения должны масштабироваться и быстро передаваться в большое количество подразделений. С другой стороны - должна существовать возможность появления и захода новых разработок, новых изделий на этот рынок".

В противном случае, ситуация приведет к тому, что видим в РФ, сказал Долинце.

"Там только несколько ключевых производителей, близко интегрированных с министерством обороны России или соответствующими олигархами. И как следствие, новые игроки или изделия, к счастью для нас, не могут попадать на этот рынок. Соответственно развитие систем происходит значительно медленнее, чем России хотелось бы. Но такой подход позволяет им быстро масштабировать и увеличивать количество таких систем", - прокомментировал он.

Борьба с вражескими дронами

Как сообщал УНИАН, аналитик, авиаэксперт Константин Криволап уверен, что мощность дроновых атак РФ по городам Украины будет расти, и нам надо отвечать на этот вызов соответствующим образом - всеми возможными способами усиливать защиту неба. По словам эксперта, вопрос сбивания в частности дронов-разведчиков Украине надо решать среди первых. Также он отметил, что "шахедов" станет больше и они будут более меткие и защищенные от РЭБа.

В то же время командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия сможет запускать более 1000 "шахедов" в сутки. Он отметил, что враг будет наращивать массовое применение "дешевого, но везде достижимого шахеда".

"По антишахедным мероприятиям комментировать не буду. Все, что было уместно анонсировать, уже подсвечено официальными источниками. Мы в теме", - заверил "Мадьяр".

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