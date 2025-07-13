По словам эксперта, все началось с "сумасшедшей идеи".

В Италии заметили самый узкий автомобиль в мире после грандиозного проекта механика Андреа Марацци. Итальянский эксперт по автомобилям разрезал классический Fiat Panda, чтобы создать свою собственную ультратонкую версию, ширина которой составляет всего 50 сантиметров. Об этом пишет Express.

Автомобиль сохранил многие особенности оригинального дизайна, а большая часть салона осталась неизменной, несмотря на ширину 50 см. Также известно, что этот автомобиль был изготовлен вручную, используя материалы классического Fiat Panda 1993 года.

Кроме того, автомобиль имеет только одну фару спереди, два крошечных указателя поворота, но все же четыре колеса.

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После завершения своей разработки Андреа заявил:

"Все началось отсюда. С нашего самоуничтожения, но прежде всего с безумной идеи. Воображения, терпения и дней работы. Год резки, сварки, ошибок и смеха. Год погони за тем, чего никто никогда не делал: самой узкой "пандой" в мире. Сегодня это уже не просто мечта, а реальность. Она светится, управляется... и обращается к миллионам людей".

Также автомобиль оснащен гениальной системой двигателя, которое не требует его размещения под передним капотом. Однако трансмиссия идет от одного колеса, которое установлено только на левом заднем колесе.

Отмечается, что тормоз расположен на правой задней стороне, а системы управления рулем находятся в передней части машины.

"Все думают, что двигатель находится под капотом. Вы ошибаетесь. Задний двигатель, задний привод имеет одно колесо. Другое колесо выполняет функцию тормоза. 24 В полностью электрический двигатель", - пояснил Андреа.

Кроме того, эта машина весит всего 264 килограмма. Для сравнения обычная Fiat Panda может весить от 860 до 1554 кг, в зависимости от комплектации.

"Поскольку многие спрашивали меня о салоне. Вот он. Оригинальное заднее сиденье, оригинальная ткань. Переднее сиденье, полностью оригинальная ткань с губкой. Оригинальная приборная панель также сокращена. Руль, конечно, работает. Ключ, коврик, акселератор, тормоз, конечно, работают", - добавил Андреа.

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