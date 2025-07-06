Среди проблем, которые надо решать в первую очередь, - вопрос сбивания дронов-разведчиков, считает Криволап.

Мощность российских дроновых атак по городам Украины будет расти, потому что это объективный процесс. И нам надо отвечать на этот вызов. Об этом заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в эфире Radio NV.

"Думаю, мощность дроновых атак будет расти. Это объективный процесс. Потому что, если ознакомиться с концепцией гибридной войны, которую якобы написал российский генерал Валерий Герасимов, то в ней пункт первый - это пропаганда, пункт второй - это террор местного населения при ведении боевых действий. И только третий пункт - это эффективное продвижение по территории противника для того, чтобы усилить эту угрозу и иметь возможность наносить все более террористические удары", - пояснил Криволап.

По его словам, будет больше "шахедов", и россияне будут оснащать их дополнительными средствами защиты от РЭБа, улучшать систему навигации, точность, производить новые боеприпасы к ним и т.д.

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"И будут привлекать к этим процессам как можно больше своих ресурсов. Потому что это ресурс для террора, который очень дешевый относительно всех других ресурсов", - подчеркнул эксперт.

Он предположил, что китайцы также помогают сейчас россиянам производить "шахэды" - предоставляют все комплетующие для непосредственной сборки дополнительных дронов "где-то в Алабуге".

"Все указывает на это. И наличие там абсолютно полностью китайской комлектации, и некоторые отличия в технологии производства фюзеляжей. Все говорит об этом. Ну и все эти эксперименты с искусственным интеллектом, с видеокамерами", - утверждает Криволап.

По его мнению, россияне будут однозначно улучшать технические и тактические возможности поражения:

"И если мы не будем отвечать должным образом, то, скорее всего, мы будем испытывать эти трагические моменты, когда дышим вони после атак "шахедов"".

Проблема с вражескими дронами-разведчиками

Он также считает, что вопрос сбивания дронов-разведчиков Украине надо решать одним из первых.

"Разведчик - это очень серьезная угроза. Но те, на кого возложены обязанности уничтожать такие дроны, с этими функциями почему-то не справляются. Сейчас предлагается другое решение - легкомоторные самолеты. Но их надо оснастить вооружением, найти возможности предоставить этим экипажам статус, при котором они могут получить оружие, связь со средствами ПВО, получить разрешение и зону на проведение полета, получить боевое распоряжение. И если военная власть не способна выдать такие команды, то здесь надо менять или уставы, или командование, или другие вещи проводить, которые позволят защищать гражданам самих себя", - заявил Криволап.

Он напомнил, что одесситы связали появление в небе дронов-разведчиков с ночными серьезными атаками и поняли: если сбить разведчик, тогда вероятность ударов, ночной атаки значительно уменьшается.

"И они сели на свои частные самолетики, ни у кого не спрашивали особых разрешений, просто сообщили, что будем сейчас взлетать, сбивать эти разведчики... И начали сбивать из охотничьего ружья", - отметил Криволап.

По его словам в вопросе сбивания "разведчиков" передача Украине от партнеров истребителей еще времен Второй мировой войны - "Мустангов", "Аэрокобр", "Спидфаеров" - не будет продуктивным решением:

"Дополнительная мощность, которая есть в этих самолетах, будет тратиться впустую".

Он пояснил, что дроны-разведчики небольшие по размеру, радиолокационные средства их вообще не видят. Обнаружить такой объект можно, говорит, когда где-то сработали средства детекции, например аудиодетекции. Визуально с земли его увидеть очень трудно, потому что летает на высоте 500-600 метров.

"А когда патрулирует небо легкомоторный самолет, то на фоне земли он очень хорошо видит этого "разведчика". А в плохую погоду "разведчик" не летает, потому что сам ничего не видит. И ночью не летает, потому что надо совсем другие камеры, чтобы что-то разглядеть. То есть эти вопросы можно очень просто решить", - уверен Криволап.

Шахедно-ракетный террор Украины

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает наращивать производство "шахедов", делает их реактивными. Украине нужны такие же реактивные дроны-перехватчики, подчеркнул в интервью УНИАН командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он отметил, что это направление в Украине развивается, в том числе и благодаря помощи партнеров. Но мы еще отстаем от врага по количеству выпущенных ударных дронов, поскольку России удалось нарастить возможности производства "шахедов".

Россия ежесуточно запускает большое количество ударных дронов по Украине, периодически осуществляя массированные комбинированные атаки с применением также ракет разных типов. Удары направлены на мирные города. В частности, в ночь на 4 июля Россия массово атаковала Киев и область ракетами и дронами. Во многих районах произошли пожары и разрушения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тогда отреагировал на массированную российскую атаку, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин делает это намеренно. "Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сотни российских дронов и баллистических ракет упали на украинскую столицу... Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - написал Сибига.

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