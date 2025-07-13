Происшествие случилось, когда наряд полиции прибыл на вызов о домашнем насилии.

В Киевской области во время вызова на домашнее насилие мужчина взорвал гранату, в результате чего пятеро полицейских получили ранения, сам злоумышленник погиб.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции. "12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и другим членам семьи применением гранаты и огнестрельного оружия", - детализировали полицейские.

Прибыв на вызов полицейские зашли в дом. Увидев их мужчина привел в действие боевую гранату и бросил ее в полицейских.

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"После взрыва, с целью прекращения незаконных действий злоумышленника, работники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи.

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Прошлым летом в Буче мужчина подорвал себя гранатой. Тогда правоохранители установили, что к 59-летнему водителю автомобиля "КИА" в машину сел неизвестный и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.

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