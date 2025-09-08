Издание утверждает, что он активно пытается продвигать свои услуги, но имеет сомнительную репутацию.

После сообщений, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность привлечения американских частных военных подрядчиков в Украине после окончания войны, несколько источников сообщили The Guardian, что один известный и противоречивый американец из эпохи "войны с терроризмом" уже готовится к новому бизнесу.

Издание указывает, что бывший владелец наемной компании Blackwater, а ныне основатель Vectus Global Эрик Принс агрессивно предлагает свои услуги в Украине.

Как говорится в публикации, источники издания рассказали, что Принс рекламировал себя ценному украинскому сектору беспилотников и стремился встретиться с ведущими представителями отрасли.

Отмечается, что его интересуют возможности приобрести производителей дронов, которые имеют представительства в Украине. Однако, как отмечает издание, для Украины эти компании пока являются стратегическими активами.

По данным издания, последняя попытка Принса совпала с предложением президента США Дональда Трампа в августе стать посредником мирного соглашения между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако попытки Трампа пока не принесли никаких дипломатических прорывов.

Поскольку дроны стали основным средством убийства в этой войне, указывает издание, западные инвесторы и оборонные компании бросились получать доступ к желаемым данным о поле боя в Украине и новым технологиям дронов для собственных товаров.

Как отмечает издание, то, что Принс хочет сделать то же самое, не удивительно. Утверждается, что он имеет тесные связи с администрацией Трампа и имеет опыт получения прибыли от иностранных войн.

Бывший солдат американских специальных сил, который имеет опыт работы в Украине, рассказал изданию, что он не удивлен таким интересом со стороны Принса, ведь беспилотники сейчас являются неотъемлемой частью мира частных военных компаний. По его мнению, без дронов или систем радиоэлектронной борьбы они фактически не способны действовать в современных условиях.

По данным издания, бывшая компания Принса Blackwater была на пике своей популярности во время войн в Ираке и Афганистане, тогда ему были выданы контракты на миллионы долларов за наем своих кадров в качестве охранников и операторов для ЦРУ, Государственного департамента и Пентагона.

Однако, в 2007 году в Багдаде произошла резня, которую, по данным, совершили некоторые его подрядчики и это привело к тюремным приговорам, расследованиям Конгресса и внесению компании в черный список.

Издание делится данными, что Принс давно рассматривает Украину, якобы еще в 2020 году он предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого только избрали на эту должность, многомиллиардный план с использованием своей частной армии для урегулирования замороженной войны в восточном регионе Донбасса. Однако, соглашение тогда так и не было реализовано.

Руководитель международной компании, которая производит дроны рассказал, что у Принса плохая репутация и ни один честный человек не наймет его.

Применение Россией дронов по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россиянам нужно много времени, чтобы подготовиться к запуску 1000 беспилотников за раз по Украине и повторять такие атаки несколько дней подряд. Мусиенко отметил, что чтобы запустить более 800 беспилотников в ночь на 7 сентября, враг где-то три недели не наносил по нашей стране массированных ударов. В то же время, эксперт не исключил, что страна-агрессор за это время смогла накопить несколько тысяч дронов.

Также мы писали, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что России удалось накопить примерно 3 350 беспилотников или даже больше. За первую неделю сентября, отметил аналитик, враг уже использовал 1 960 дронов, тогда как произвел за этот период около 1 400 единиц. После атаки в ночь на 7 сентября, по его подсчетам, у страны-агрессора еще есть в запасе около 2 800 единиц. Если враг стремится каждые 2-4 дня атаковать Украину дронами, то Коваленко считает, что угроза повторения массированной атаки достаточно высока и сентябрь может стать рекордным месяцем по количеству вражеских атак.

