Британцы ищут способы 'приземлять' дроны на оптоволокне

Производителей просят представить разработки по борьбе с беспилотниками, на которые не действует РЭБ.

Британская компания UK Defence Innovation приступила к поиску новых технологий, способных обнаруживать и уничтожать беспилотники с оптоволоконным управлением. Как пишет Defence Blog, официальный конкурс для промышленности продлится до 21 апреля 2026 года.

Аналитики отметили, что Министерство обороны Великобритании впервые фактически признало, что волоконно-оптическое управление беспилотниками стало актуальной оперативной проблемой и необходимо целенаправленно искать решение. Мероприятие оформлено как раннее взаимодействие с рынком, а не как официальный конкурс, и ведомство отметило, что это не является обязательством по началу последующих закупок.

Дроны на оптоволоконном кабеле представляют угрозу, поскольку их невозможно перехватить. Как объяснили в статье, соединение оптическое, а не радио, и поэтому оно не генерирует электромагнитных излучений, на которые может воздействовать обычное оборудование для подавления. Системы радиоэлектронной борьбы, которые обнаруживают и нарушают радиочастотные сигналы – стандартная контрмера, используемая против подавляющего большинства коммерческих и военных дронов, – не влияют на оптоволоконную связь. "Команды оператора передаются через оптическое волокно, а не по воздуху, и никакое количество радиочастотного шума этого не меняет", – отметили авторы.

Видео дня

На оптоволоконный беспилотник не распространяются меры по радиочастотному подавлению или подделке GPS, на него не действуют и радары обнаружения беспилотников. Оптоволоконный дрон может пролетать сквозь плотную среду радиоэлектронной борьбы и оставаться полностью под контролем оператора. "Это означает, что средства защиты не могут ничего противопоставить этому конкретному варианту", – добавили аналитики.

Они отметили, что война в Украине стала основным полигоном для этой технологии. Ведь российские оккупанты развертывают все большее их количество, используя их для атак против украинской бронетехники и позиций в районах, где плотные средства РЭБ. В то же время дальность действия такого дрона ограничена длиной кабеля, который может нести беспилотник, и он может зацепиться за местность. "Но в пределах этих ограничений система оказалась достаточно эффективной, чтобы быстро распространиться по полю боя и привлечь внимание оборонных структур по всему НАТО", – говорится в статье.

Именно поэтому UKDI ищет идеи по всей цепочке взаимодействия – обнаружение и поражение – что свидетельствует о том, что проблема имеет два разных измерения: "Обнаружение присутствия оптоволоконного дрона и его отслеживание само по себе является нетривиальной задачей, учитывая, что привязанный кабель может быть почти невидимым на рабочих высотах, а радиочастотная сигнатура дрона ничем не отличается от выключенного устройства".

Стоимость контракта не опубликована, что соответствует формату раннего взаимодействия с рынком, разработанному для того, чтобы помочь органу власти понять, какие решения существуют, прежде чем решить, проводить ли официальный конкурс и как.

Использование дронов на оптоволокне оккупантами

Напомним, что россияне начали устанавливать катушки оптоволокна на беспилотник типа "Молния". Это позволит им атаковать объекты в прифронтовой и приграничной зоне на расстоянии до 20 километров, хотя и снизит вес боевой нагрузки.

Добавим, что ситуация с вражескими дронами очень осложнилась вблизи линии боевых действий. Россияне залетают достаточно глубоко в тыл, передвижение в 10-15-километровой зоне от линии фронта стало крайне опасным. У врага уже есть дроны, которые пролетают даже дальше. В частности, дроны на оптоволокне фиксируют в Краматорске, который находится в 20 км от фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: