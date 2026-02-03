Россия ищет заказчиков на свой 'новый БТР', который отстал на 25 лет

Москва планирует представить его на международной выставке вооружения World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

"Рособоронэкспорт" ищет заказчиков для своего нового БТР-22, который представили в 2023 году. И, как отмечают аналитики Defense Express, хоть машина и относительно новая, но она уже отстала от реалий рынка на 20-25 лет.

Отмечается, что РФ планирует представить этот БТР на международной выставке вооружения World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Впервые его представили во время пропагандистского форума "Армия 2023". Впоследствии его заметили в Беларуси вблизи Польши, во время учений "Запад 2025".

Сама машина не является новой, это фактически переработанный БТР-82А, в некоем бюджетном "аналоговнетном" К-17 "Бумеранг". Примечательно, что во время форума "Армия 2023" он имел обозначение БТР-82А ("усовершенствованный"), а БТР-22 его называли неофициально. Сейчас же, похоже, он все-таки получил официальное обозначение БТР-22, как его теперь и называет "Рособоронэкспорт".

Видео дня

Сообщается, что в БТР-22 была полностью изменена компоновка. В частности, двигатель на 330 л.с. перенесли в переднюю часть, а десантный отсек на 8 человек теперь расположен в задней части, с выходом в кормовой части.

Его боевая масса составляет 20 тонн, длина корпуса 7,65 метра, ширина корпуса 2,98 метра, высота 3,02 метра, клиренс 0,47 метра. Днище должно выдерживать взрыв 2 кг тротила.

Кроме того, заявляется, что он способен преодолевать водные преграды. Однако на всех имеющихся фото БТР-22 так и не было замечено соответствующих приспособлений для этого. А мощность двигателя в 330 л.с. на фоне массы в 20 тонн выглядит слишком малой.

БТР-22 должен оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем "Баллиста". Он, в свою очередь, имеет 30-мм автоматическую пушку 2А42, пулемет калибра 7,62-мм ПКТ и две пусковые установки под противотанковые управляемые ракеты "Конкурс-М".

Впрочем, как отмечают аналитики, этот БТР ни разу так и не видели с этим боевым модулем. Зато на всех имеющихся фотографиях он был вооружен стандартной башней от БТР-82А – БППУ, с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и пулеметом 7,62-мм ПКТ.

"В целом, БТР-22 пока вызывает сомнения, он хоть и несколько лучше БТР-82А по некоторым параметрам, но даже сами рашисты из "Центра анализа стратегий и технологий" признавали, что он отстает от реалий ориентировочно на 20-25 лет", – отмечают аналитики.

Российский ВПК: важные новости

Ранее также стало известно, что во время выставки World Defense Show 2026 РФ планирует представить свой якобы "аналог HIMARS". На практике же речь идет о РСЗО "Сарма", которую Москва пыталась продать еще 20 лет назад.

Между тем Forbes пишет о проблемах с единственным в РФ танковым заводом России "Уралвагонзавод". Отмечается, что главной проблемой завода является финансирование. Поскольку компания выжила после угрозы банкротства в 2016 году только благодаря помощи правительства, однако и сейчас ситуация выглядит не лучшим образом.

Вас также могут заинтересовать новости: