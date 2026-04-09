Россия готовит партию 'легких штурмовиков': угрожают ли они Украине

В России планируют до конца года получить три модернизированных учебно-боевых самолета, которые могут выполнять роль "легкого штурмовика".

В России заявили о намерении до конца года подготовить три модернизированных учебно-боевых самолета Як-130М, которые войдут в опытную партию. Об этом сообщил руководитель компании "Яковлев", входящей в состав "Ростех", передает Defense Express.

По его словам, самолеты изготавливают с интервалом в несколько месяцев, после чего они пройдут летные испытания. В РФ планируют осуществить первый полет Як-130М уже в июне. Сам проект модернизации представили еще в 2024 году на форуме "Армия".

Среди ключевых обновлений самолета:

радиолокационная станция БРЛС-130Р;

оптико-электронная система СОЛТ-130К.

Это значительно расширяет его боевые возможности по сравнению с базовой версией.

Не только обучение, но и боевое применение

Хотя в России позиционируют Як-130М как экспортный "легкий штурмовик", эксперты допускают его использование в войне против Украины.

В частности, самолет может применяться для перехвата украинских дальнобойных дронов с использованием управляемых ракет С-8Л с лазерным наведением.

Пока неизвестно, заказывали ли российские военные эти самолеты для собственных нужд. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли о потенциальном спросе на около 40 машин, но преимущественно со стороны стран Азии и Африки.

В то же время в начале года появлялась информация о поставке до шести самолетов Як-130 в Эфиопию, что рассматривается как сигнал о сохранении российского военного экспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее российский учебно-боевой Як-130 стал первым пилотируемым самолетом, сбитым американскими истребителями пятого поколения F-35I.

Як-130 сбили ВВС Израиля. И, как пояснили аналитики военного портала Defence Express, это действительно первый сбитый пилотируемый летательный аппарат для истребителей пятого поколения, несмотря на то, что они эксплуатируются уже более 20 лет для F-22 и более 10 лет для F-35.

