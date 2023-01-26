По данным издания, дискуссия по этому вопросу уже стартовала.

Дискуссия среди союзников о передаче Украине истребителей уже началась. Ожидается, что дебаты будут еще более сложные, чем вокруг танков.

По информации издания Politico, вопрос активно лоббируют представители Украины и балтийских государств. Отмечается, что истребители "были бы естественным следующим шагом" после танков. При этом на данный момент в США говорят, что об истребителях "не может быть речи".

"Это красная линия. Но ведь прошлым летом "красной линией" были HIMARS, но в конце концов это сдвинулось. Потом это были танки – и это сдвинулось", – говорится в сообщении.

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В то же время собеседники издания указали, что сейчас передача Украине истребителей – что-то невозможное, но учитывая скорость принятия решений, то ситуация может кардинально измениться.

Считается, что авиация станет главной темой на следующем заседании в формат "Рамштайн" в феврале.

Самолеты для Украины - что известно

Власти Словакии заявили, что готовы обсуждать поставки истребителей Миг-29 в Украину. По словам главы словацкго минобороны Ярослава Нада самолеты находятся на одной из баз страны, и "сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов".

При этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже известно, какой тип самолетов получит Украина, и каковы сроки подготовки личного состава.

В свою очередь компания-производитель истребителей F-16 заявила, что готова поставлять самолеты европейским странам, которые отдадут свои Украине.

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