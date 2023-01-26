Они уверены, что новое оружие и техника помогут Украине противостоять будущему наступлению России и перейти в атаку.

Сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус (демократы), призвали США и союзников усилить поддержку Украины, предоставив истребители.

Все трое политиков накануне вернулись из Киева - 20 января они встретились с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Голос Америки".

Сенаторы призвали Белый дом и союзников США направить в Украину "больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS, и истребителей, таких как F-16 и Миг-29". По их мнению, сочетание всей этой оружия и техники "поможет Украине противостоять будущему наступлению России и перейти в атаку как на востоке, так и на юге, чтобы еще больше подорвать способность России продолжать боевые действия в Украине".

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Они подчеркнули, что украинские военные превзошли все ожидания, когда речь зашла о защите своей родины и использования предоставленной им военной техники. Сенаторы уверены, что танки будут эффективно использованы ВСУ в будущих боях с российскими войсками.

Предоставление Украине истребителей

Недавно спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от международных партнеров и каковы сроки подготовки личного состава

В то же время компания, производящая американские истребители F-16, готова поставлять самолеты европейским странам, которые будут передавать свои истребители Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

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