Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре "Одесса - Украина" сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. "Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", - сказал министр оброны.
Он добавил, что правительство Словакии будет учитывать заинтересованность правительства Украины. Также будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.
"Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их (самолеты - УНИАН) именно Украине", - подчеркнул Надь.
Военная помощь Украине от Запада - что надо знать
Украина с самого начала полномасштабного вторжения России просит западных партнеров предоставить самолеты, поскольку они могут помочь защитить наше небо от вражеских ракет.
Сначала на Западе не поддержали решение о предоставлении самолетов Украине. Позже появилась информация, что украинские пилоты уже осваивают информацию, необходимую для того, чтобы работать с западными самолетами.
24 января спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что уже фактически известно, какой тип самолетов украинское государство получит от партнеров.