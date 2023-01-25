Истребители находятся на одной из баз Словакии, отметил министр обороны страны.

Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре "Одесса - Украина" сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. "Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", - сказал министр оброны.

Он добавил, что правительство Словакии будет учитывать заинтересованность правительства Украины. Также будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.

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"Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их (самолеты - УНИАН) именно Украине", - подчеркнул Надь.

Военная помощь Украине от Запада - что надо знать

Украина с самого начала полномасштабного вторжения России просит западных партнеров предоставить самолеты, поскольку они могут помочь защитить наше небо от вражеских ракет.

Сначала на Западе не поддержали решение о предоставлении самолетов Украине. Позже появилась информация, что украинские пилоты уже осваивают информацию, необходимую для того, чтобы работать с западными самолетами.

24 января спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что уже фактически известно, какой тип самолетов украинское государство получит от партнеров.

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