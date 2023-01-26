Компания собирается наращивать производство самолетов F-16, чтобы поддержать страны, которые предоставят свои истребители Украине.

Компания, производящая американские истребители F-16, готова поставлять самолеты европейским странам, которые будут передавать свои истребители Украине.

Как пишет Financial Times, операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что ведется много разговоров о передаче истребителей F-16 третьим сторонам, то есть о реэкспорте другими странами американских истребителей в Украину для защиты ее воздушного пространства. Он добавил, что его компания не принимает непосредственного участия в переговорах, однако "собирается наращивать производство самолетов F-16 в Гринвилле (Южная Каролина), чтобы достичь того уровня, когда мы сможем достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в решении текущего конфликта".

Как пишет издание, Белый дом отклонил просьбу Украины о предоставлении современных истребителей F-16. Это произошло из-за опасения, что самолеты могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

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Для начала американское правительство должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства. Тогда европейские страны будут нуждаться в политической поддержке со стороны администрации Байдена.

В то же время один из представителей оборонного ведомства США заявил, что "пока нечего объявлять в отношении истребителей F-16".

Зато в Европе считают, что реэкспорт странами-членами ЕС самолетов F-16 непосредственно в Украину является одним из возможных вариантов. Кроме того, американские истребители могут быть отправлены западными государствами в бывшие страны Варшавского договора, после чего они смогут отправить Украине свои самолеты советской разработки.

Самолеты для Украины: последние новости

Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей Миг-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и "сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов".

В то же время спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от международных партнеров и каковы сроки подготовки личного состава. Он отметил, что вопрос поставки самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство Украины и руководство Министерства обороны.

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