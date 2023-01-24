В начале января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что тема предоставления Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки.

Уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от международных партнеров и каковы сроки подготовки личного состава.

Как заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона, авиационная тема никогда не сходила с повестки дня, вопрос поставок самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство Украины и руководство Министерства обороны.

"Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень трудно вообще проводить любые боевые действия", - подчеркнул он.

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В то же время спикер по соображениям безопасности не сообщил, о каком именно типе самолетов идет речь.

"Это чрезвычайно важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не является таким простым, как и подготовка инфраструктуры – здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Со всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что тема предоставления Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки, украинская сторона донесла до партнеров, что в этом году нашей стране необходимо получить все необходимые для победы типы оружия.

Истребители F-16 для Украины: что известно

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что в западных странах "всё меняется" в вопросе поставок вооружения украинской армии. В будущем Украина получит истребители F-15 или F-16.

Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16.

Ранее полковник запаса ВСУ объяснил, почему Вашингтон медлит с отправлением истребителей F-16 в Украину.

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