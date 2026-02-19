Конкурент 'Кинжала': Турция запускает в серию гиперзвуковую ракету Tayfun Block 4

Tayfun Block 4 может относиться к классу баллистических ракет средней дальности, с максимальной дальностью 2000 или 3000 км.

Турецкая баллистическая ракета Tayfun Block 4 после успешных испытаний уже в этом году должна поступить в серийное производство. Об этом сообщил генеральный директор турецкой компании Roketsan Мурат Икинчи, пишет Defence Express.

Отмечается, что баллистическая ракета Tayfun – это целая серия ракет с несколько разными размерами и характеристиками, где Block 4 на данный момент является самой большой и мощной. Впервые эту новую версию Tayfun Block 4 представили всего 7 месяцев назад, в июле 2025 года.

Официально характеристики ракеты Tayfun Block 4 не объявляются. Однако известно, что она имеет длину около 10 метров и массу в 7,2 тонны. В то же время известны характеристики меньшей ракеты Tayfun (блок не объявляется).

Так, как отмечают аналитики, она при длине 6,5 метра и массе 2,3 тонны имеет дальность поражения более 280 км, хотя на практике, во время испытаний в октябре 2022 года, она пролетела целых 560 км, что говорит о том, что реальная максимальная дальность может оказаться еще больше.

"Учитывая это, в сети выдвигаются предположения, что Tayfun Block 4 может принадлежать к классу баллистических ракет средней дальности, с максимальной дальностью 2000 или 3000 км. В пользу этой версии говорит и тот факт, что президент Турции в январе 2025 года объявил, что в стране сейчас разрабатывают баллистическую ракету с дальностью в 2000 км, а также планируется увеличение количества ракет на 800 км", - говорится в материале.

Добавим, что Tayfun Block 4 может стать конкурентом российского "Кинжала", который активно использовался против Украины. Российская ракета имеет заявленную дальность около 2000 км, а точность и гиперзвуковые характеристики неоднократно ставились под сомнение независимыми экспертами.

Турецкое оружие - главные новости

Как сообщал УНИАН, компания Baykar планирует уже в первом квартале этого года передать вооруженным силам Турции первые два беспилотных истребителя Kizilelma.

На данный момент уже изготовлены первые два серийных борта и еще пять прототипов. Подготовка пилотов и технических специалистов начнется уже в 2026 году. Сроки обучения для пилотов составят 5 месяцев, а для технических специалистов - 4 месяца.

Что касается самих возможностей первых бортов, то они скорее всего будут ограничены, пока продолжаются испытания и интеграция различного вооружения. Также неизвестно, будет ли это модификация без форсажной камеры с украинским двигателем АИ-25ТЛТ, или уже с двигателем АИ-322Ф (оба двигателя производит запорожская компания "Мотор Сич" - Ред.), который стоит на четвертом прототипе.

