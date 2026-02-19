Силы обороны впервые уничтожили 'Искандер' в Крыму: где россияне прячут эти комплексы

Силы специальных операций ВСУ проделали большую работу, чтобы поразить ОТРК "Искандер" в селе Пасечное оккупированного Крыма.

Российские захватчики постоянно меняют места, где прячут комплекс "Искандер". Уничтожать "Искандеры" лучше в местах базирования, где они находятся дольше, чем на пусковых позициях.

Как говорится в материале "Крым. Реалии", российские военные регулярно запускают ракеты "Искандер" из Крыма по военным целям и инфраструктурным объектам в Украине.

Недавно в Силах специальных операций ВСУ отчитались, что в селе Пасечное, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, ССО поразили место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Как отмечает издание, это первый известный случай атаки по российским "Искандерам" в аннексированном Крыму. Эти комплексы находятся на вооружении 31-й дивизии ПВО 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцирующейся в Крыму.

При этом сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" может только американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Но и ему это не всегда удается.

Как пояснил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, для перехвата баллистических ракет россиян комплекса ПВО Patriot нужно быть в нужное время именно в том месте, которое пытается атаковать враг.

В то же время, есть и другие сложности в перехвате баллистических ракет этого типа. В частности, в мае прошлого года сообщалось, что россияне модернизировали ракеты "Искандер-М", и теперь они отстреливают радиолокационные ловушки и меняют траекторию.

Юрий Игнат отмечал, что россияне усовершенствовали баллистические ракеты таким образом, что те могут изменять траекторию полета.

"Есть полет баллистической ракеты по такой квазибаллистической траектории: как будто падает, а на самом деле совершает маневры. Тогда системе Patriot труднее предсказать ту точку, куда упадет ракета", – рассказал Игнат.

Военный также добавил, что осуществленная россиянами модернизация усложняет работу ПВО, но не делает ее невозможной.

При этом военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса ВСУ на условиях анонимности сообщил, что уничтожать нужно комплексы "Искандер" в местах их базирования в Крыму, хотя сделать это достаточно сложно.

"Россияне применяют логичную тактику: примерно 90% атак осуществляются ночью, что затрудняет агентурную и спутниковую разведку по отслеживанию перемещений на пусковые позиции. Кроме этого, постоянно меняются места, где прячут ЗРК "Искандер". В целом это выглядит так: выполз из логова, запустил ракеты и снова спрятался в "нору". Но уничтожить "искандеры" легче в местах базирования, где они находятся более длительное время, чем на пусковых позициях", – пояснил эксперт.

По словам подполковника запаса, пуски ракет "Искандер-М" осуществляются из районов Красноперекопска, Джанкоя и мыса Тарханкут. В последнее время было много сообщений о запуске "искандеров" с мыса Херсонес в Севастополе, а также из Симферопольского района.

"Мыс Херсонес – удобная точка запуска. А еще там в бухте Казачьей дислоцируется 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота РФ. У них огромная территория, десятки боксов для техники и ангаров – можно легко скрыть от украинской разведки ЗРК "Искандер". Здесь помощь могут оказать только агенты внутри самой бригады, в таком случае можно будет нанести прицельный удар по хранилищу", – объясняет офицер запаса.

Военный эксперт из Крыма называет очень успешной атаку Сил специальных операций по ОТРК "Искандер" в селе Пасечное в Крыму, ведь для ее осуществления нужно было провести большую работу по выявлению места хранения "Искандеров".

Ранее только один раз сообщалось о поражении установок ОТРК "Искандер". Произошло это во время поражения сосредоточения подразделения ракетных войск России в приграничной Брянской области.

Удары по объектам оккупантов

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на временно оккупированной территории Украины нанесены удары по месту хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и пункту дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон".

