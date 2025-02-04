Объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 3 февраля нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений ВС РФ в районе населенного пункта Новоивановка. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.

В Генштабе подчеркнули, что в результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника.

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"Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения. Наша цель - уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии", - говорится в сообщении.

Удары по территории РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины в ночь на 31 января нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.

В частности, удар был нанесен совместно подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки и с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и задействован в обеспечении оккупационной армии.

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 года поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов РФ, перерабатывает 12 млрд газового конденсата ежегодно.

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