Крупнейшим предприятием российской бронетанковой отрасли является "Уралвагонзавод".

В 2024 году "Уралвагонзавод" мог передать войскам РФ около 200 танков Т-72Б и Т-72Б1, модернизированных до стандарта Т-72Б3.

Кроме того, российской армии могли передать примерно 60-80 танков Т-90М нового производства, а также определенное количество боевых машин поддержки танков, сообщает Defence24. Этого количества явно недостаточно, чтобы покрыть потери российских сил за время полномасштабной войны, которые некоторые из специалистов оценивают в примерно 3700 танков.

Стоит сказать, что эта цифра включает не только уничтоженные, но и также поврежденные и захваченные машины. Количество уничтоженных российских танков оценивают в примерно 2600 единиц.

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Defence24 отмечает, что у Москвы заканчиваются стратегические запасы некоторых типов боевых машин, которые производились в Советском Союзе. В первую очередь, речь идет о танках семейства Т-80, запасы которых "в основном исчерпаны".

Также уменьшается количество танков Т-72. Это означает, что со временем возникнет дефицит машин, пригодных для ремонта и России придется рассчитывать лишь на текущее производство, которое не соответствует ее потребностям.

Специалисты напоминают, что на данный момент "Уралвагонзавод" является единственным российским предприятием, которое производит танки "с нуля". Другие способны проводить только ремонт и модернизацию такой техники.

Итоги года для российского ОПК

Ранее стало известно, что в 2024 году Воздушно-космическим силам РФ передали не менее 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Истребителей "пятого поколения" Су-57 было передано около 6 единиц. Примерно столько же передали истребителей четвертого поколения Су-35С.

О передаче очередной партии российских боевых самолетов сообщалось в декабре. На представленных кадрах можно было увидеть по крайней мере один истребитель Су-57 и один фронтовой бомбардировщик Су-34.

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