Если говорить о МиГ-29, то по состоянию на начало 2023 года их количество оценивалось в около 267 единиц различных модификаций, заявил Долинце.

Общее количество самолетов, которыми располагала Российская Федерация, оценивалось в более 2500 единиц. Однако только половина по состоянию на 2022 год были в боеготовном состоянии, заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

"Если говорить о МиГ-29, то по состоянию на начало 2023 года их количество оценивалось в около 267 единиц различных модификаций. И это только та часть, которая есть в так называемом летном состоянии. То есть это самолеты, которые можно или сразу отдать в воздух, или достаточно быстро вернуть их для выполнения боевых задач", – рассказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Кроме того, по словам Долинце, десятки различных типов самолетов были у россиян на хранении. По некоторым самолетам – даже сотни.

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"Общее количество всех самолетов, которые имела РФ, исчислялось около 2600 единиц. Из которых 1200-1300 единиц по состоянию на 2022 год были в боеготовном состоянии. Остальные машины – как правило, речь шла о 1000-1500 самолетов – были либо непригодны, либо на хранении. Значительная часть была на хранении. То есть для их восстановления может потребоваться много времени и ресурсов", – констатировал Богдан Долинце.

Авиация РФ: потери за время войны против Украины

За время полномасштабной войны против Украины Россия существенно "сократила" свой авиационный парк. По данным Генштаба ВСУ, враг потерял уже 369 самолетов и 329 вертолетов.

К наиболее ощутимым для врага потерям можно отнести уничтоженные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Первый такой был сбит в январе 2024 года.

Заместитель руководителя штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США Розанна Клементе рассказывала, что тот самолет был поражен с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

В феврале над Азовским морем был сбит второй самолет А-50. Он упал в Краснодарском крае РФ.

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