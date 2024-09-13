Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что до нынешней войны никто и не думал о таком широкомасштабном использовании дронов-камикадзе.

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в Таганроге стало одной из самых больших потерь РФ в войне против Украины. В фонде "Повернись живим" раскрыли новые детали поражения этого борта.

"А-50 в Таганроге, СУ-57, и гордость Путина – РЛС "Воронеж". Всех их объединяет одно: последнее, что они видели перед выходом из строя – бобров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о дронах-камикадзе UJ-26 "Бобер". Их украинские военные неоднократно использовали для поражения вражеских целей. В умелых руках бойцов украинской разведки эти БПЛА уже более года успешно "кошмарят" врага на его же территории.

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Глава ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что мы имеем открытую конвенционную войну, поэтому Украине приходится участвовать "в асболютно общевойсковых боевых действиях".

"Это сделало определенным образом революцию в подходах к ведению вообще боевых действий. Были ударные БПЛА, разведывательные комплексы, чисто ударные, оперативно-тактического уровня, которые несут на себе ракетное вооружение. Но БПЛА в виде дронов-камикадзе никто так широкомасштабно не применял и даже не рассматривал такую возможность до нашей войны", – рассказал он.

При этом Буданов отметил, что Украина использовала экспертиментально дроны-камикадзе собственного производства еще в 2021 году – до нового этапа российско-украинской войны.

Дроны в войне

Российско-украинскую войну называют первой войной дронов. Такого масштабного применения беспилотников обеими сторонами до этого не было ни в одном из крупных противостояний. В этой войне используются как ударные БПЛА, так и дроны-разведчики, FPV-дроны, беспилотные катера и тому подобное.

И развитие дроновой отрасли переписывает правила ведения войны. Дроны, бытовые квадрокоптеры, оснащенные механизмом для сброса одной или нескольких гранат, могут сбрасывать бомбы с чрезвычайной точностью с большой высоты. Поэтому любой солдат, который роет окоп, может вырыть себе могилу, пишет Forbes.

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