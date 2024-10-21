В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту, - СМИ

Один из погибших – главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов.

В Судане (государство в Восточной Африке) был сбит грузовой самолет. Предположительно, на борту находились россияне.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства инцидента со сбитым в Судане самолетом.

Телеграм-канал Mash пишет, что ответственность за сбитие борта на себя взяли мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования.

Видео дня

"Один из погибших – главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов. Предварительно, с ним были ещё несколько коллег. В Посольстве РФ заявили, что находятся в контакте с местными властями и выясняют все подробности произошедшего", – сказано в сообщении.

В российском посольстве в Судане отметили, что ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

Также в СМИ пишут, что самолет был зафрахтован ОАЭ, а базировался он в Бишкеке, в международном аэропорте "Манас". Вероятно, на борту была помощь, отправленная из ОАЭ в Чад, однако самолет был сбит "дружественным огнем".

Новость дополняется...