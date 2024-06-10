Вражеский самолет поражен американским оружием, поделилась офицер.

В январе этого года российский самолет А-50 - борт дальнего радиолокационного обнаружения, был поражен с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Такой информацией поделились полковник, заместитель руководителя штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США Розанна Клементе.

Офицер рассказала, что защитники украинского государства использовали тактику воздушной засады (SAMbush). По ее словам, к этому бойцов готовили специально - посреди ночи инструкторы активировали батарею Patriot, был отдан приказ отправиться на огневую позицию, "отработать", а потом - отойти.

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Полковник добавила, что Украина сейчас на вооружении имеет, вероятно, до батальона ЗРК Patriot. "Некоторые из них используются для защиты стационарных объектов, другие передвигаются и делают действительно исторические вещи. Я не видела такого за 22 года работы в ПВО", - подчеркнула она.

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Российский самолет ДРЛО А-50 впервые в истории был ликвидирован 14 января в небе над Азовским морем. Украинским воинам также удалось поразить воздушный командный пункт Ил-22, он "дотянул" до аэродрома, но, по сведениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ремонту не подлежит. Российские пропагандисты сообщили, что в результате ликвидации самолета А-50 "минусованы" по меньшей мере 11 оккупантов. Кроме того, вражеская пропаганда "разгоняла" фейк, что поражение А-50 и Ил-22 - это якобы "ошибка" российской противовоздушной обороны.

23 февраля над Азовским морем сбили еще один самолет А-50, борт упал в Краснодарском крае РФ. Журналисты узнали, что самолет могли ликвидировать с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200.

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