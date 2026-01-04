Россия добавила 'антидронный щит' танкам Т-90, но есть нюанс, - Defense Blog

Минобороны РФ заявило о завершении модернизации системы активной защиты с отдельным режимом перехвата беспилотников.

Россия планирует оснастить новую партию основных боевых танков Т-90М системой активной защиты "Арена-М", адаптированной для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил офицер Министерства обороны РФ в эфире государственного телеканала, передает Defense Blog.

По его словам, в 2025 году было завершено обновление программного обеспечения "Арены-М", которое получило специальный подрежим для перехвата дронов во время их приближения к танку. Система, как утверждается, способна противодействовать малым беспилотным летательным аппаратам, включая ударные дроны.

"Обновленное программное обеспечение позволяет системе поражать воздушные цели, связанные с атаками беспилотников", - заявил представитель Минобороны РФ.

Вместе с заявлением российские государственные СМИ обнародовали видео с производственных мощностей "Уралвагонзавода". На кадрах видно танк Т-72Б3А, оснащенный "Ареной-М", на этапе сборки, а также ранее известные образцы Т-90М с этой же системой во время испытаний.

"Арена-М" является системой активной защиты, которая использует радар для обнаружения угроз и контрбоеприпасы, запускаемые из специальных пусковых установок вокруг башни танка. Первоначально она предназначалась для перехвата противотанковых боеприпасов, однако, по заявлениям российской стороны, ее функционал был расширен для борьбы с воздушными целями.

В то же время обнародованные видеоматериалы содержат элементы компьютерной анимации, которые не полностью соответствуют известной серийной конфигурации "Арены-М". В частности, в анимации контрбоеприпасы запускаются из бокового отсека, а не из минометов, установленных на башне, что вызывает вопросы относительно практической реализации заявленных возможностей.

Российские чиновники впервые заявляли об адаптации "Арены-М" для борьбы с дронами примерно два года назад. Текущее заявление стало первым публичным подтверждением того, что обновленное программное обеспечение уже внедрено и будет применяться на новых танках.

По информации отдельных источников, "Арена-М" будет устанавливаться преимущественно на модернизированную версию Т-90М с обновленной башней и расширенной кормовой частью, которую иногда обозначают как Т-90М2. В то же время производство этого варианта в 2026 году может быть ограничено. Официально количество танков и конкретные модификации в Минобороны РФ не уточняли.

Как сообщал УНИАН, накануне Нового года российским войскам отправили новую партию основных боевых танков (ОБТ) Т-90М "Прорыв".

Отметим, что по данным ресурса Oryx, во время полномасштабной войны россияне потеряли более 150 танков Т-90М. При этом общее количество этих танков в российской армии по состоянию на 2024 год оценивали лишь в примерно 120 единиц.

