Первые два корабля построены на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", третий - на Зеленодольском судостроительном заводе.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на источники в судостроительной отрасли сообщили, что Балтийский флот российского оккупационного войска в этом году якобы должен пополниться еще тремя малыми ракетными кораблями.

Как пишет "Дифенс Экспресс", речь идет о "Буре и "Козельске" проекта 22800 "Каракурт", а также "Ставрополе" проекта 21631 "Буян-М".

Первые два корабля построены на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", третий - на Зеленодольском судостроительном заводе.

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"Что касается кораблей "Буря" и "Козельск" проекта 22800 "Каракурт", то оба корабля были заложены в 2016 году, спущены на воду в 2018 и 2019 годах соответственно, сейчас находятся на разных стадиях испытаний. Если же говорить о "Ставрополе" проекта "Буян-М", то это 12 и последний корабль этой серии - все остальные корабли достроены (11 - в 2023 году) и находятся в строю Каспийского, Черноморского и Балтийского флотов", - пишут аналитики.

"Ставрополь" был заложен 12 июля 2018 года, по информации из открытых источников корабль достраивается, хотя в начале 2020-х годов российские СМИ сообщали, что "Ставрополь" должен быть введен в строй в 2023 году.

Отмечается, что основное вооружение всех трех кораблей - восемь вертикальных пусковых шахт для крылатых ракет "Калибр-НК", то есть общий залп, который должен получить Балтийский флот в этом году по кораблям, составляет 24 ракеты.

"Здесь может возникнуть вопрос, а может ли РФ перебросить эти корабли в Черное море, то в целом это будет достаточно сложная операция. Здесь можно заметить, что РФ, например, уже имеет опыт переброски корабля проекта "Каракурт" к тому же Каспию. Кроме того, стоит вспомнить и недавнюю новость о том, что РФ хотела перебросить свой ракетный корабль "Серпухов" проекта "Буян-М" этого проекта из Балтийского в Черное море, но планы сорвал пожар на корабле", - пишут они.

Эксперты отмечают, что российские пропагандисты позиционируют пополнение Балтийского флота тремя носителями ракет "Калибр" прежде всего является "усилением на фоне роста угроз со стороны НАТО", и что эти корабли прежде всего лучше всего подходят для действий именно в этом регионе.

Российские ракетоносители в Черном море

Российские оккупанты после длительной паузы вывели в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракетоносителя. Об этом рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, после потери малого ракетного корабля "Циклон" - последнего ракетоносителя, находившегося в Крыму, россияне вывели (передислоцировали) из АРК шесть единиц корабельно-катерного состава. Седьмая единица по пока неизвестным причинам остается у берегов полуострова, потому что была вынуждена зайти в Феодосию.

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