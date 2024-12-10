Дроны, которые попадают в жилые многоэтажки, имеют компоненты, произведенные в Европе, Китае и Японии.

РФ продолжает использовать западную электронику для производства оружия. В частности российские беспилотники "Молния" и "Феникс" содержат компоненты, произведенные компаниями Китая, Швейцарии, США и Нидерландов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Как пояснили разведчики, "Молния" - это ударный беспилотник самолетного типа, который запускается из катапульты и наводится на цель оператором, как FPV-дрон. Предельная дальность его полета составляет 40 км при массе боевой части в 5 кг. Для сравнения, "Шахед" имеет в десять раз больше взрывчатки.

"Кроме охоты на военные цели, Россия использует "Молнии" для террора мирного населения в приближенных к линии фронта городах и районах. В ноябре этого года целью такой атаки стали многоэтажка и торговый центр в Салтовском районе Харькова, тогда были ранены несколько человек. Учитывая то, что БПЛА управляется и направляется непосредственно оператором, гражданские объекты были преднамеренной целью атаки", - отметили в ГУР.

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Изучение конструкции дрона показало, что он содержит компоненты от китайских производителей - FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies и др. Однако сами китайцы изготавливают эти компоненты с использованием микроэлектроники западного производства, в частности швейцарской STMicroelectronics, американской Vishay и японской Rubycon.

То же самое касается дрона-разведчика "Феникс". В его конструкции есть компоненты с маркировкой производителей из США, Швейцарии, КНР, Нидерландов и Тайваня.

Россия обходит запрет на импорт западной электроники

Как писал УНИАН, в РФ создали полноценные маркетплейсы подсанкционных компонентов для оружия. Теперь производители оружия в России могут заказывать нужные им подсанкционные компоненты так же легко, как вы покупаете бытовую электронику в онлайн-магазине.

Всю логистику от западного производителя до России через третьи страны и компании-прокладки берет на себя крупный импортер, который уже имеет отлаженную систему поставок. Все работает настолько слаженно, что наценка поставщика подсанкционного оборудования составляет всего лишь 40% к цене производителя.

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