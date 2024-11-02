По словам президента, детали поставляются в Россию компаниями из Китая, Европы, Америки.

Несмотря на введенные санкции, Россия продолжает использовать западные компоненты для производства ракет и дронов. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 2 ноября.

"За октябрь месяц более 2 тысяч "шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставок в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор", - отметил он.

По словам президента, детали поставляются в Россию компаниями из Китая, Европы, Америки:

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"Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать гораздо больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены… Бороться против российских ударов – значит бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций – это преступление против людей и мира".

Западные компоненты в российских ракетах – что сообщалось

Напомним, на днях Bloomberg писал, что Россия получает необходимые западные компоненты для производства ракет, которыми обстреливает Украину.

К примеру, отмечалось, что с марта 2022 года в Россию были отправлены миллионы компонентов, произведенных американской Analog Devices Inc. Только в прошлом году Россия импортировала аналоговые компоненты на сумму 326 миллионов долларов. Это небольшая, но значимая часть выручки Analog в 2023 году в размере 12,3 млрд долларов.

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