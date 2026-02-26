Российский беспилотник приближался к французскому атомному авианосцу: в СМИ рассказали, чем это закончилось

Отмечается, что после начала глушения сигнала беспилотник исчез из зоны наблюдения.

Шведские военные перехватили российский беспилотник вблизи французского атомного авианосца Charles de Gaulle в порту Мальме. Об этом сообщает портал "Милитарный" со ссылкой на телеканал SVT.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат пытался приблизиться к авианосцу.

В сообщении говорится, что россияне запустили дрон с борта своего судна, которое находилось недалеко от места стоянки французского корабля. При этом отмечается, что это произошло во время запланированных стратегических учений в шведских территориальных водах.

"Шведская сторона применила против дрона системы радиоэлектронной борьбы. После начала глушения сигнала беспилотник исчез из зоны наблюдения. Пока не установлено, упал ли аппарат в воду или смог вернуться на борт российского судна", - отмечает "Милитарный".

Авианосец Charles de Gaulle прибыл в Мальме в рамках военного сотрудничества между Францией и Швецией. Программа визита предусматривает отработку совместных маневров и стратегическое взаимодействие.

Французские авианосцы

Как сообщал УНИАН, во Франции на замену авианосца Charles de Gaulle, который находится на вооружении с 2001 года, уже с 2018 года планируется создать атомный авианосец нового класса, который пока называют PANG (Porte - avions de nouvelle génération - авианосец следующего поколения).

Defense Express отмечал, что работы над проектированием нового корабля с полным водоизмещением в 75 тысяч тонн идут достаточно быстро, ведь в 2023 году закончилась разработка новых 220 МВт реакторов.

Известно, что только США и Франция вооружены авианосцами с атомной силовой установкой.

